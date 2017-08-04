В главу Нацкомиссии по тарифам Вовка во время заседания бросили ботинком (видео)

В пятницу, 4 августа, во время заседания у главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка полетел ботинок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Павел Тихий.

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"Это ему подарок от профсоюзных организаций, которые сегодня с самого утра пикетируют НКРЭКУ", - говорится в его сообщении.

Тихий утверждает, что якобы только после этого удалось остановить заседание комиссии и не позволить принять решение об абонплате за газ.

Как сообщал УНИАН, комиссия не смогла принять проект новой методики расчета тарифа (абонплаты) за услуги облгазов, поскольку заседание регулятора было закрыто его председателем Дмитрием Вовком из-за активности представителей Федерации профсоюзов Украины, которые мешали проведению заседания.