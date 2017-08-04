Подрыв машины в центре Одессы: правоохранители задержали предполагаемого организатора взрыва

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в организации взрыва автомобиля в центре города, который произошел 24 июля. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, подозреваемого в организации теракта задержали 2 августа сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и полицией.

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Отмечается, что сначала правоохранители задержали в районе проведения антитеррористической операции, вблизи линии разграничения, исполнителя теракта - вынужденного переселенца с оккупированной территории Донбасса. В ходе спецоперации, сотрудники спецслужбы задержали в Одессе его сообщника, который также скрывался под видом беженца из «ДНР».

Сотрудники СБ Украины установили, что задержанные входили в законспирированную группу, организованную кураторами из РФ, для дестабилизации ситуации на юге Украины. Обучение, инструктаж и передача «гонорара» происходили на территории России.

Правоохранители задокументировали контакты злоумышленников с кураторами, в том числе с помощью кодированных каналов связи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в центре Одессы, на улице Жуковского, 33, взорвался автомобиль. Установлено, что был взорван черный автомобиль «ВАЗ 2101», припаркованный напротив указанного дома. Причиной является приведение в действие безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент приведенного в действие заряда - около 600 граммов.