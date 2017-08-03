Пожар в хвойном лесу на Одесщине ликвидирован – ГСЧС

Пожар в Одесской области, где горел хвойный лес, ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован в 18:45.

«Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 16:25 вблизи с. Шеметово Раздельнянского района произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 га, местами переходящее в верховой пожар (лесной массив около 30 га).

К ликвидации пожара были привлечены 25 человек личного состава, а также 8 ед. пожарной и специальной техники, в том числе от ГСЧС - 20 чел. личного состава, 5 ед. техники и самолет АН-32П ГСЧС.