Пожар в хвойном лесу на Одесщине ликвидирован – ГСЧС
20:27, 03 августа 2017Происшествия
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Сегодня в 16:25 вблизи с. Шеметовое Раздельнянского района произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 га.
Причина пожара устанавливается / фото pmg.ua
Пожар в Одесской области, где горел хвойный лес, ликвидирован.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован в 18:45.
«Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в 16:25 вблизи с. Шеметово Раздельнянского района произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 га, местами переходящее в верховой пожар (лесной массив около 30 га).
К ликвидации пожара были привлечены 25 человек личного состава, а также 8 ед. пожарной и специальной техники, в том числе от ГСЧС - 20 чел. личного состава, 5 ед. техники и самолет АН-32П ГСЧС.
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