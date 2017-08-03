На Подоле из-за ДТП остановились трамваи (фото)
18:07, 03 августа 2017Происшествия
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По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.
В Киеве на улице Кирилловской возле ПАО "Фармак" произошло столкновение двух легковушек. Об этом ТСН.uа сообщили очевидцы аварии.
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По словам киевлян, прямо на трамвайных путях столкнулись "Шевроле Авео" и такси "Тойота". Предварительно, обошлось без пострадавших.
В результате аварии движение трамваев было парализовано.
Напомним, утром в Киеве митингующие перекрыли Харьковское шоссе. Из-за акции протеста было заблокировано движение трамваев и автобусов.
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