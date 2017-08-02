Под Одессой пьяный водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП

В пригороде Одессы сегодня автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00.

Читайте такжеВ одесском яхт-клубе утонул мужчина

Водитель автомобиля «ВАЗ-2106», двигаясь по Овидиопольской дороге со стороны промрынка «7-й километр» в сторону улицы Центральный аэропорт, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение со служебным автомобилем полицейских Toyota. Затем допустил наезд на высокий бордюрный камень.

«Полицейские в это время оформляли материалы дорожного происшествия, патрульный автомобиль находился в неподвижном состоянии и был должным образом обозначен соответствующими знаками на проезжей части. В результате столкновения пассажир автомобиля «ВАЗ» получил травмы, он доставлен в больницу», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что 47-летний водитель «ВАЗ» находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения.

В то же время, по словам очевидцев, водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ» - якобы десантники, отмечавшие перед столкновением день ВДВ. Увидев последствия ДТП, его виновник пытался ранить себя ножом, а также задушить себя.

В связи с тем, что водитель вел себя неадекватно, патрульным пришлось применить наручники. На место происшествия вызвали следователя для оформления соответствующих материалов.