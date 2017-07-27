В Полтавской области на автозаправке прогремел взрыв, есть пострадавший

Вчера, 26 июля, в Полтавской области, на одной из метановой автозаправочной станции произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в Facebook.

По словам руководителя полиции Полтавской области Олега Беха, взорвался газовый баллон на грузовом автомобиле ГАЗ-53, принадлежащий одному из частных предприятий. В результате взрыва 48-летний водитель автомобиля получил открытый перелом голени и госпитализирован в городскую больницу.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 273 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Днепре подорвали авто с девушкой за рулем. По словам правоохранителей, предварительный диагноз пострадавшей - открытый перелом ноги, ушиб головы, а также рваные раны мягких тканей.