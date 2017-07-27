29 семей обратились за помощью после взрыва в столичной девятиэтажке (видео)

По информации КГГА, после взрыва в одной из многоэтажек Киева за помощью обратились 29 семей. Об этом говорится в сюжете ТСН. Сейчас часть дома остается отключенной от коммуникаций, людям обещали утром подвезти питьевую воду. Всех жильцов подъезда, где произошел взрыв, отселили в общежитие университета им. Т.Шевченко. На месте инцидента работают коммунальщики, которые расчищают территорию от обломков.

До сих пор предварительной версией трагедии называют взрыв газа.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате взрыва погибла 67-летняя женщина, еще один человек пострадал. Жителей аварийного подъезда отселены в общежития университета. Т.Г. Шевченко и к родственникам. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.