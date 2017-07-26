Во Львове педагог "заминировал" психбольницу: из здания вывели почти сотню пациентов

Сегодня, 26 июля, во Львове полиция установила личность лже-минера психбольницы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Телефонным хулиганом, который сообщил о минировании психиатрической больницы, оказался 41-летний житель одного из городов области и работник сферы образования. В настоящее время с ним проводят следственные действия.

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Сообщение о минировании больницы оказалось ложным – на территории больницы взрывное устройство не обнаружили. На время поисков из здания медучреждения вывели 90 пациентов и 22 сотрудников.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала злоумышленника, который "заминировал" станции Киевского метрополитена.