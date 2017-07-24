Во Львове на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

Во Львове на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает издание 032.ua.

Инцидент произошел 23 июля около 12.20 на территории спортивного комплекса Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности на улице Клепаровской.

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Дети играл в футбол, когда на одного из мальчиков, 2005 года рождения упала перекладина футбольных ворот. Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой и ранами головы госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. Он в состоянии средней степени тяжести.

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