На Днепропетровщине у мужчины изъяли арсенал оружия (фото)

13:17, 24 июля 2017
Происшествия
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В частности, был обнаружен заряженный патронами обрез ружья, а также две тротиловые шашки, дымовая шашка, запал к гранате, патроны различного калибра и порох.

фото facebook.com/PoliceDniproRegion

В городе Каменское Днепропетровской области дома у местного жителя полицейские изъяли арсенал оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области

В частности, был обнаружен заряженный патронами обрез ружья, а также две тротиловые шашки, дымовая шашка, запал к гранате, патроны различного калибра и порох. Также изъяты самодельные кортик, метательные ножа и охотничьи ножи.

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Кроме того, у злоумышленника обнаружена марихуана и слип-пакеты с наркотическим веществом.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и ст. 309 (хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #арсенал оружия#хранение наркотических средств#незаконное обращение с оружием