Во Львове в результате взрыва трансформатора погиб электромонтер

В субботу, 22 июля, в результате взрыва трансформатора електромонтер "Львовоблэнерго" получил серьезные ожоги, из-за которых скончался в больнице.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

В частности, инцидент произошел около 18:30 на вул. Бескидской во Львове.

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"При проведении плановых работ по переключению сети на электрической подстанции произошел взрыв трансформатора с выбросом масла с последующим горением. В результате взрыва получил термические ожоги и был госпитализирован в критическом состоянии в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы электромонтер Чао "Львовоблэнерго", житель г. Львова, 1967 года рождения", – говорится в сообщении.

Около 23:10 работник "Львовоблэнерго" скончался в больнице от полученных ожогов. Сейчас причины взрыва выясняются.