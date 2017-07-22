Возле Николаева в ужасном ДТП погиб ребенок и двое взрослых (фото, видео)

16:21, 22 июля 2017
Происшествия
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Один человек умер в карете скорой, пострадавшую женщину доставили в больницу.

http://mk.dsns.gov.ua

Вблизи Николаева, в районе микрорайона Матвеевка, на трассе Ульяновка-Николаев столкнулись микроавтобус Mersedes Vito и грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП погибли трое человек, из них один ребенок (предварительно девочка 5-7 лет), еще один человек пострадал.

столкнулись микроавтобус Mersedes Vito и грузовой автомобиль MAN\ mk.dsns.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, авария произошла сегодня около 10 утра.

По предварительным данным, на месте погибли ребенок и мужчина, еще один мужчина, которого из зажатого авто освободили спасатели, скончался в автомобиле скорой помощи.

http://mk.dsns.gov.ua
http://mk.dsns.gov.ua

Пострадавшую женщину с телесними повреждениями доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают службы оперативного реагирования. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

http://mk.dsns.gov.ua
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Теги: #ДТП погиб ребенок#ужасное ДТП Николаевом