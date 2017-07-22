Возле Николаева в ужасном ДТП погиб ребенок и двое взрослых (фото, видео)
Один человек умер в карете скорой, пострадавшую женщину доставили в больницу.
Вблизи Николаева, в районе микрорайона Матвеевка, на трассе Ульяновка-Николаев столкнулись микроавтобус Mersedes Vito и грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП погибли трое человек, из них один ребенок (предварительно девочка 5-7 лет), еще один человек пострадал.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, авария произошла сегодня около 10 утра.
По предварительным данным, на месте погибли ребенок и мужчина, еще один мужчина, которого из зажатого авто освободили спасатели, скончался в автомобиле скорой помощи.
Пострадавшую женщину с телесними повреждениями доставили в медицинское учреждение.
На месте ДТП работают службы оперативного реагирования. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.