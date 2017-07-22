За сутки на Житомирщине ликвидировали возгорание в двух хозяйственных постройках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 21 июля в 17:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном хозяйственном здании в селе Малый Дивлин Лугинского района.

Уже на месте происшествия пожарные установили, что огнем охвачена крыша постройки на площади 49 кв.м и существует угроза распространения возгорания на большую площадь сооружения.

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Бойцы ГСЧС в составе 4 человек пожар в 20:30 ликвидировали. Огонь уничтожил крышу сарая и повредил стены. Погибших и травмированных нет.

Ночью, 22 июля, в 00:55 отделение ружинских спасателей ликвидировало возгорание хозяйственной постройки в с.Шпичинци Ружинского района. Также специалисты ГСЧС не допустили распространения огня на жилой дом, что находился на расстоянии около 1,5 м от очага возгорания. Огнем уничтожено 10 кв.м кровли здания.

В настоящее время причины возгораний устанавливаются специалистами.