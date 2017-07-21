В Одессе разоблачили конвертцентр, который сотрудничал с предприятиями РФ

В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 75 млн грн в месяц, который сотрудничал с предприятиями РФ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, деятельность конвертцентра 20 июля пресекли сотрудники СБУ и прокуратуры.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

«Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях», - сообщила пресс-служба.

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Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли денежные средства в долларах США – эквивалент более 3 млн грн, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки наручных часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тыс. долл., которые злоумышленники скупали для легализации незаконных доходов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Ранее в Днепре разоблачили "конверт" с полумиллиардным оборотом.