В Одесской области сгорела ферма, поросят удалось спасти

В Ширяевском районе Одесской области сгорела ферма. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 20 июля в 13.14 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании фермы в селе Яворовка.

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Прибывшие на место спасатели установили, что горит крыша хозяйственной постройки, которая эксплуатируется как ферма и склад. В частности, в помещениях находились свиньи и урожай ячменя. В 14.15 пожар был ликвидирован на площади 450 квадратных метров. Удалось спасти 30 поросят и 7 взрослых особей. Трое животных погибли.

Отмечается, что вероятная причина возгорания — занесение огня извне (поджог). В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.