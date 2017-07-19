Поджог в Киеве микроавтобуса с водителем внутри: мужчина получил сильные ожоги рук и головы (видео)

Пожар микроавтобуса в тихом дворике в центре Киева вызвал коктейль Молотова. Бутылку с зажигательной смесью нашла на месте полиция, говорится в сюжете ТСН.

Водитель-киевлянин получил заказ на перевозку, а пока ждал пассажиров, решил перенести личные вещи из салона в багажник. Когда же стоял за машиной, почувствовал, что на него пролилась жидкость и затем вспыхнуло пламя. Мужчину госпитализировали с сильными ожогами рук, тела и головы. "По нашей информации – до 25% тела", - рассказал сотрудник ГСЧС.

Читайте такжеВ Днепре полиция расследует умышленный поджог пиццерии Veterano в центре города

О причинах пожара позже должно объявить официальное следствие, но уже известно, что на месте происшествия правоохранители обнаружили бутылку с зажигательной смесью, а рядом – обугленную тряпку. О том, что бросали бутылку, говорят со слов соседей и работники салона с другой стороны дома. И кто бросил, говорят, не видели.

Как сообщал УНИАН, в Киеве этой ночью неизвестные подожгли микроавтобус с водителем внутри. Это произошло на улице Дарвина.