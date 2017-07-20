Во Львове патрульные обнаружили 4 детей рядом с нетрезвыми родителями, которые спали на траве

На улице Блажкевича прохожий услышал детский плач и забеспокоился. Мужчина решил искать откуда он раздается и впоследствии увидел ужасную картину: на траве лежат пьяные родители, а рядом кричат дети. Очевидец немедленно сообщил об этом патрульным. Происшествие случилось днем 19 июля. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

"На месте вызова мы обнаружили 4 детей и 2 взрослых (мужчина и женщина), оба спали. Дети — двое мальчиков и двое девочек — плакали и выглядели неухоженными. Как удалось выяснить впоследствии, старшей девочке 5 лет, а младшей еще нет года. 35-летняя мать и 28-летний папа имели явные признаки алкогольного опьянения", — вспоминает патрульный, который выезжал в тот день на вызов.

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Инспекторы вызвали на место скорую помощь и сотрудников отдела ювенальной превенции. Врачи осмотрели детей и сообщили, что имеют замечания к состоянию здоровья двух малышей, однако мать написала отказ от госпитализации. Всю семью патрульные доставили в отделение полиции для решения вопроса о дальнейшей судьбе детей.

Сейчас все 4 детей находятся в детском доме. Делом занимаются соответствующие службы.