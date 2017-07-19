В Харькове мужчина погиб, выпав с балкона пятого этажа

15:05, 19 июля 2017
Происшествия
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В полиции отмечают, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Обстоятельства происшествия устанавливаются / УНИАН

В Харькове 48-летний мужчина выпал с балкона собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

"От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. При жизни злоупотреблял спиртными напитками", - сообщили в полиции.

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Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине мужчина травмировался, выпав из аварийного балкона.

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