Полковника разведки, который устроил стрельбу в Киеве, уволили еще весной - Минобороны

Задержанный в Киеве гражданин с удостоверением сотрудника ГУР МО Украины уволен с военной службы еще весной 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Задержанный в Киеве работниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко А.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 года он был уволен с военной службы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас продолжается расследование относительно наличия у указанного гражданина удостоверения сотрудника ГУР МО Украины. Предыдущие версии – халатность должностных лиц по изъятию удостоверения при увольнении или подделка.

Как сообщал УНИАН, пьяный полковник разведки устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Увидев стражей порядка, мужчина выбросил оружие и попытался убежать, но его задержали. Тогда он предъявил удостоверение полковника и попытался "замять" дело.