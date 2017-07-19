Полковника разведки, который устроил стрельбу в Киеве, уволили еще весной - Минобороны
Конотопенко проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Задержанный в Киеве гражданин с удостоверением сотрудника ГУР МО Украины уволен с военной службы еще весной 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Задержанный в Киеве работниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко А.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 года он был уволен с военной службы", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве пьяная компания устроила стрельбу из автомобиля
Отмечается, что сейчас продолжается расследование относительно наличия у указанного гражданина удостоверения сотрудника ГУР МО Украины. Предыдущие версии – халатность должностных лиц по изъятию удостоверения при увольнении или подделка.
Как сообщал УНИАН, пьяный полковник разведки устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Увидев стражей порядка, мужчина выбросил оружие и попытался убежать, но его задержали. Тогда он предъявил удостоверение полковника и попытался "замять" дело.