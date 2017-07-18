В Харькове 13-летняя школьница отравилась суррогатным алкоголем

В Харькове в реанимацию областной детской клинической больницы с отравлением суррогатами алкоголя госпитализировали школьницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции области.

"Происшествие произошло вчера (17 июля – прим.ред.) на пляже, расположенном на улице Академика Барабашова", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, 13-летняя харьковчанка употребляла водку со сверстниками, а когда ей стало плохо, товарищи вызвали скорую и скрылись. Девочку привезли в больницу в бессознательном состоянии.

Как выяснили правоохранители, бутылку с алкоголем взял из дома один из подростков.

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, с ней провели профилактическую беседу для недопущения возникновения подобной ситуации в будущем, на мать пострадавшей составили админпротокол.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области семья отравилась крысиным ядом.