В Киеве отец зарезал сына из-за квартирного вопроса

В Дарницком районе Киева отец зарезал сына, сообщает Espreso.TV.

Отмечается, что погибшему было около сорока лет, ранее он был неоднократно судим по разным статьям, в том числе и за убийство.

При этом в семье постоянно возникали конфликты на почве квартирного вопроса. По информации соседей, сын выгонял родителей из дома на улицу.

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Согласно информации правоохранителей, накануне вечером в квартире употребляли спиртные напитки. Между членами семьи вспыхнула ссора, в результате чего отец схватил нож и ударил им сына. После этого последний выгнал родителей из дома. Когда они вернулись домой, то нашли мертвого сына.

Напомним, ранее в Киеве среди ночи порезали 18-летнюю девушку.