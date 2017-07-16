В Киеве среди ночи порезали 18-летнюю девушку

В Киеве ночью неизвестный порезал ножом 18-летнюю девушку, потерпевшая в критическом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.

"Жуткое ЧП в Киеве на Курбаса: неизвестный тяжело травмировал ножом девушку", - сказано в сообщении.

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По предварительным данным потерпевшей 18 лет. Сейчас девушку в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Как сообщал УНИАН, киевлянин убил женщину за отказ воспользоваться ее телефоном.