В Киеве среди ночи порезали 18-летнюю девушку
10:44, 16 июля 2017Происшествия
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Сейчас девушку в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Девушка нахоится в реанимации / nikvesti.com
В Киеве ночью неизвестный порезал ножом 18-летнюю девушку, потерпевшая в критическом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.
"Жуткое ЧП в Киеве на Курбаса: неизвестный тяжело травмировал ножом девушку", - сказано в сообщении.
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По предварительным данным потерпевшей 18 лет. Сейчас девушку в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Как сообщал УНИАН, киевлянин убил женщину за отказ воспользоваться ее телефоном.
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