На Житомирщине спасатели ликвидировали пожар в хозяйственном здании, сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

16 июля в 00:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в хозяйственной здания поселка Черняхов.

Огнеборцы, прибывшие на вызов, установили, что горит шиферная кровля на площади 21 кв.м. Пожар был локализован в 00:15, а в 01:00 – ликвидирован. Травмированных и погибших нет.

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Спасателям удалось не допустить распространения огня на большую площадь горящего сооружения и рядом расположенного здания. Огонь уничтожил только скутер, который находился в помещении и некоторые домашние вещи.

К тушению возгорания привлекалось 6 спасателей и 1 единица пожарной техники.