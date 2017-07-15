В Житомире из-за подозрительного чемодана в многоэтажке эвакуировали людей (фото)

Сегодня в Житомире из-за подозрительного чемодана в многоэтажке эвакуировали людей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 15 июля около 9.30 на спецлинию «102» обратился житомирянин с сообщением об обнаружении в подъезде его дома подозрительного предмета. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции, взрывотехники ГУНП. После обезвреживания находки опасных предметов и веществ обнаружено не было.

Одновременно на месте происшествия правоохранители обнаружили металлический чемодан, оставленный на подоконнике лестничной площадки 5-этажного дома.

Полицейские провели эвакуацию жителей двух подъездов дома и ограничили доступ к потенциально опасной территории.

Специалисты-взрывотехники дистанционно открыли находку. Чемодан оказался пустым. Никаких опасных предметов или веществ не обнаружено.