Посол Украины в Египте не подтвердил информацию, что среди погибших в Хургаде есть украинцы

Посол Украины в Египте Геннадий Латий не подтвердил информацию о том, что среди погибших в Египте есть граждане Украины.

"По состоянию на сегодняшний день мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины", - сказал он.

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По его словам, согласно их информации, погибли 2 человека, это могут быть либо граждане Германии, либо Армении.

Кроме того, он добавил, что есть одна раненая, ее место рождения - Украина, но она - гражданка РФ.

Напомним, Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел и силы безопасности Египта сообщило, что двое украинских туристов были убиты и еще четырех других туристов травмированы в результате нападения мужчины с ножом на курорте в Хургаде.