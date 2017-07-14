На Житомирщине снова задержали нелегальных копателей янтаря, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

13 июля полицейские Управления защиты экономики в области и роты полиции особого назначения ГУНП Житомирщины во время профилактического рейда выявили двух старателей, которые занимались незаконной добычей янтаря. На месте происшествия изъяли мотопомпу, пожарные рукава и другой инвентарь.

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«Двух мужчин в возрасте 46 и 25 лет, полицейские обнаружили в лесном массиве вблизи села Обище в ходе отработки мест возможного ведения незаконного промысла. У нарушителей изъяли мотопомпу, пожарные рукава, сачки, лопаты, металлический штырь и прочее. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции.Выясняются все обстоятельства и лица нарушителей», - рассказали в полиции.

По указанному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация события - ст.15 (Покушение на преступление) и ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам может грозить как штраф, так и ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.