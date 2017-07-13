В Харькове у мужчины украли сумку, в которой было 40 тысяч долларов

В Харькове на территории автомобильной стоянки, расположенной на Юбилейном проспекте, злоумышленник напал на мужчину на выхватил у него сумку, в которой было 40 тысяч долларов и 3 тысячи гривень.

Об этом сообщает пре-служба полиции Харьковщины.

Читайте такжеВ Одесской области поймали банду, напавшую на бизнесмена возле промрынка "7-й километр" и унесла 3 миллиона

"Со слов 54-летнего пострадавшего, неизвестный выхватил из его рук сумку с деньгами в сумме 40 тысяч долларов и 3 тысячи гривень. Сообщение о событии, которое произошло, поступило в Московский отдел полиции вчера в 18:30", - говорится в сообщении.

Харьковские правоохранители проводят поиски злоумышленника, который после нападения уехал на автомобиле белого цвета.