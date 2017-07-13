В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину
07:48, 13 июля 2017Происшествия
574 0
Сообщается, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, сообщает dtp.kiev.ua.
Читайте такжеВ Киеве возле Рады авто сбило полицейского (видео)
"Ул. Братиславская, в сторону Троещины, перед мостом Юность. Женщина-пешеход перебегала дорогу в неположенном месте, со стороны трамвайных путей, и была сбита водителем авто Опель Вектра на польской регистрации. Погибла на месте", - говорится в сообщении.
Согласно информации, машину увезли на эвакуаторе. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter