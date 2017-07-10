Ночью в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП (фото)

В ночь с 9 на 10 июля в Киеве на проспекте Победы неизвестный на микроавтобусе сбил пешехода

Об этом сообщает Эспрессо ТВ.

Отмечается, что двое товарищей пытались перебежать дорогу в не установленном для этого месте напротив автобусной остановки. Однако, один из пешеходов в парке Нивки так и не добежал, его сбил микроавтобус Мерседес. Товарищ пытался оттащить погибшего с дороги и, вызвав полицию и скорую, скрылся с места ДТП.

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Через некоторое время появились четверо мужчин, один из которых был в неадекватном состоянии и бросался на людей, требуя водителя. Полицейский пытался утихомирить дебошира, однако последний ударил правоохранителя в лицо. После этого патрульный был вынужден использовать табельное оружие и сделать предупредительный выстрел. Но, чтобы успокоить мужчину, полицейским пришлось применить физическую силу и задержать дебошира.