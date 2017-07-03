Сегодня, 3 июля, в Днепре мужчина выбросился с 16 этажа многоэтажки. Об этом сообщает "Информатор".

На место происшествия прибыли патрульные. В ходе опроса очевидцев и соседей выяснилось, что 44-летний погибший имел проблемы в отношениях с семьей из-за алкогольной зависимости.

По словам соседей, мужчина часто выпивал, устраивал скандалы и "разборки". Более месяца назад семья погибшего уехала за город, заколотив входную дверь в квартиру.

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Мужчина буквально остался на улице и все это время жил в подъезде, его подкармливали соседи. Предполагается, что шаг с 16 этажа стал шагом отчаяния для погибшего.

Все обстоятельства происшествия выясняются следственно-оперативной группой.

Как сообщал УНИАН, в Харькове двухлетний мальчик выпал с 9-го этажа многоэтажки.