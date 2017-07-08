Во Львовской области иномарка въехала в карету "скорой", медики которой оказывали помощь пострадавшим в ДТП

Во Львовской области автомобиль Opel въехал в карету скорой помощи, бригада медиков которой оказывала помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сегодня, 8 июля, в 02:00, в с. Лопушанка-Хомина Старосамборского района водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением въехал в забор и перевернулся. На место прибыла бригада медиков.

Позже, в 02:40, 27-летний водитель автомобиля Opel, не выбрав безопасную скорость движения, въехал в карету скорой помощи, стоявшую на обочине дороги. Медицинские работники в это время оказывали помощь пострадавшим водителю и пассажирам автомобиля Volkswagen.

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В результате двойного ДТП получили травмы и госпитализированы в реанимационное и травматологическое отделения Старосамборской больницы водитель и двое пассажиров легкового автомобиля Volkswagen, а также водитель автомобиля Opel.

Автомобиль медиков был поврежден, сумма ущерба устанавливается.