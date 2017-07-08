Вблизи Майорска в результате взрыва ранены два человека - полиция

На сельской дороге между с. Зайцево и с. Майорское в результате взрыва неустановленного предмета пострадали два человека.

По информации пресс-службы полиции Донецкой области на странице в Facebook, сообщение об этом поступило в Бахмутский отдел полиции.

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"В настоящее время личности потерпевших установлены. Это 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба - жители поселка Жованка. Сейчас женщину каретой скорой помощи доставили в больницу г. Бахмут. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются", - сообщили в полиции.