В Бахмуте полицейские задержали диверсионную группу боевиков, которая похищала людей и хранила арсенал оружия

В городе Бахмут Донецкой области полицейские разоблачили и задержали двух боевиков, которые действовали под руководством «полковника вооруженных сил ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Кроме того, по месту проживания одного из них, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, изъят схрон оружия и боеприпасов - 8 огнеметов «Шмель» российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3400 патронов и военную амуницию.

«Он был закопан во дворе под хозяйственным строением. Изъято – 8 реактивных огнеметов «Шмель» российского производства, 8 автоматов и 4 магазин к ним, а также 2 ящика патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм – 3480 штук», - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что с апреля по июнь 2014 года боевики под руководством жителя Бахмута, который сейчас является «начальником артиллерии 1-го армейского корпуса ДНР», совершали на территории Области разбойные нападения, похищали людей и «отжимали» автомобили.

По информации, «куратор» наемников с позывным «Отшельник» 1964 года рождения имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ.

Сегодня по месту проживания одного из участников НВФ в селе Ивановское (Красное) полицейские обнаружили крупный арсенал нелегального оружия.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас с задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ.

Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки.