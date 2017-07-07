В центре Луганска произошел еще один взрыв
17:25, 07 июля 2017Происшествия
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О втором взрыве в оккупированном Луганске сообщают очевидцы в соцсетях.
О взрыве сообщают очевидцы в соцсетях / фото из соцсетей
В центре оккупированного Луганска произошел еще один взрыв, по предварительным данным, неподалеку от места первого инцидента, который произошел несколько часов назад.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Луганск ,снова что то бахнуло!— Соня Травниковый (@XXX68XXX) July 7, 2017
Как пишет российское издание Лайф, по предварительным данным, в воздух взлетел автомобиль. Подробности уточняются.
Луганск 16:57 pic.twitter.com/WCh5y2zqxl— hochu@domoy (@rjpthju7ljytwr) July 7, 2017
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