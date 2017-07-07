В центре Луганска произошел еще один взрыв

В центре оккупированного Луганска произошел еще один взрыв, по предварительным данным, неподалеку от места первого инцидента, который произошел несколько часов назад.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Луганск ,снова что то бахнуло! — Соня Травниковый (@XXX68XXX) July 7, 2017

Как пишет российское издание Лайф, по предварительным данным, в воздух взлетел автомобиль. Подробности уточняются.