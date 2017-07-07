В центре Луганска произошел еще один взрыв

17:25, 07 июля 2017
Происшествия
2017 0

О втором взрыве в оккупированном Луганске сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото из соцсетей

В центре оккупированного Луганска произошел еще один взрыв, по предварительным данным, неподалеку от места первого инцидента, который произошел несколько часов назад.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишет российское издание Лайф, по предварительным данным, в воздух взлетел автомобиль. Подробности уточняются.

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Теги: #взрыв в луганске