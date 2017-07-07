СМИ: в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв

В центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, произошел взрыв, ранено женщину.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает сепаратистское издание "Луганский инфоцентр" со ссылкой на так называемую "народную милицию ЛНР".

По информации российского информагентства "РИА Новости", взрыв произошел неподалеку от Дома правительства. Район инцидента оцеплен, работают оперативные службы.

Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15:30 пятницы.

"Был взрыв возле комендатуры, есть погибшие... 2 пожарных, 2 уазика с Беркутом, 5 скорых в центр - 2 уже в сторону областной", - пишет в Twitter пользователь под ником IgorGirkin.

Официальной представитель так называемой народной милиции Андрей Марочко заявила, что в результате взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции самопровозглашенной «Луганской народной республики».

Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от дома правительств "ЛНР". По словам Марочко, тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются.

Территория вокруг места происшествия оцеплена, там ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщает ТАСС.