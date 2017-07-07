В Киеве полиция задерживает группу провокаторов возле немецкого посольства - СМИ (фото, видео)

В центре Киева задерживают группу лиц, которые планировали устроить провокации. Об этом сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик, передает "Украинская правда".

"Проходит задержание группы лиц – 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", - сказала она.

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Согласно информации издания, операция проводится совместно с работниками СБУ.

Судя по фото и видео, задержание проходит на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено польское посольство.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.