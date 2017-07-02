Во Львовской области в горной реке утонул 4-летний мальчик
14:53, 02 июля 2017Происшествия
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К поискам ребенка привлекались спасатели, полицейские, кинологи, пограничники - всего 40 человек и 8 единиц техники, а также более 50 местных жителей.
Тело ребенка было обнаружено в реке / фото УНИАН
Во Львовской области в горной реке утонул 4-летний мальчик.
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Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 июля к работникам полиции с заявлением об исчезновении внука обратилась жительница села Новый Туров.
Женщина сообщила, что мальчик играл во дворе дома, расположенного в 30 м от берега горной реки Писаная, и около 20.00 она обнаружила, что малыш исчез.
К поискам ребенка привлекались спасатели, полицейские, кинологи, пограничники - всего 40 человек и 8 единиц техники, а также более 50 местных жителей.
В 22.00 тело ребенка было обнаружено в реке.
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