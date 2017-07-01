Во Львовской области дотла сгорела фура с печеньем

На трассе Киев-Чоп в с. Старом Яричеве Каменка-Бугского района Львовской области в пятницу, 30 июня, грузовой автомобиль DAF врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Очевидцы происшествия вытащили мужчину из кабины горящего автомобиля. В результате пожара водитель получил многочисленные ожоги и был госпитализирован в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

На время прибытия пожарных пламя охватило полностью грузовик и прицеп, в котором находилась картонная тара и коробки с печеньем.