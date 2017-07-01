Во Львовской области дотла сгорела фура с печеньем
00:49, 01 июля 2017Происшествия
626 1
Пламя полностью охватило грузовик и прицеп, в котором находилась картонная тара и коробки с печеньем.
На Львовщине сгорела фура / фото dsns.gov.ua
На трассе Киев-Чоп в с. Старом Яричеве Каменка-Бугского района Львовской области в пятницу, 30 июня, грузовой автомобиль DAF врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте такжеНа Львовщине столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие (фото)
"Очевидцы происшествия вытащили мужчину из кабины горящего автомобиля. В результате пожара водитель получил многочисленные ожоги и был госпитализирован в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
фото dsns.gov.ua
На время прибытия пожарных пламя охватило полностью грузовик и прицеп, в котором находилась картонная тара и коробки с печеньем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter