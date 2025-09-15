Россияне тщательно анализируют всю документацию перед проведением таких операций, отметил Иван Ступак.

Российские войска уже присутствуют в северной части Купянска. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"Не могу сказать, насколько эта труба помогла РФ. Или она сыграла там роль основную и все силы были переброшены по этой трубе. Или там была исключительно дополнительная функция. И реального влияния на ситуацию она не сыграла. Но есть в сети фотографии, как россияне пытаются в эту трубу залезть. Там украинцы напихали много колючей проволоки. И причем не просто, как с Первой мировой, а действительно там проволока - она очень колючая. И если ты там запутался, то выбраться оттуда самостоятельно почти невозможно. Получишь действительно тяжелые ранения, это очень адская история. Но мы снова и снова натыкаемся на трубу", - сказал Ступак.

Эксперт пояснил, что россияне имеют преимущество в этом вопросе. Поскольку большинство коммуникаций в Украине строились в период Советского союза. И вся проектная документация хранится в Москве. Ступак добавил:

Видео дня

"Надо отдать должное - они тщательно ее проверяют, анализируют, где могут ею воспользоваться для достижения результатов. Это может быть отправка людей, как мы видели в Судже. Или если диаметр трубы значительно меньше, человек туда не влезет, то это может быть огромное количество взрывчатки под наши позиции, как это было раньше - подрыв и захват по земле".

Ситуация в районе Купянска: что известно

Ранее о попытках РФ зайти в Купянск через газовую трубу сообщали аналитики Deep State. Они отметили, что россияне таким образом преодолевают реку Оскол и перебираются ближе к самому городу. Аналитики пишут, что таким образом оккупанты построили целую логистическую артерию.

О том, что эпизод с трубой уже третий с начала полномасштабной войны, отмечают аналитики из Института изучения войны. Они отмечают, что эту тактику используют разные бригады. Что свидетельствует о способности россиян распространять тактические уроки между различными участками линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: