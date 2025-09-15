Певица говорит, что сделала это без препаратов для потери веса.

50-летняя украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как ей удалось похудеть на 25 килограммов.

В разговоре с Люкс ФМ звезда заверила, что не использовала препараты для потери веса, в частности известный "Оземпик", который применяется при сахарном диабете. По словам Могилевской, после похудения ее анализы показали положительную динамику:

"Я потеряла год. Это был особый способ. Я раньше использовала все! Но в этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это вообще не было похудение, я просто занималась печенью, желудочно-кишечный тракт, горькие травы".

Также она прокомментировала давние обсуждения вокруг ее песни "Я повертаюсь", отметив, что не покидала Украину во время полномасштабной войны.

Как сообщал УНИАН, о значительной потере веса украинская звезда сообщила еще в августе. Тогда она говорила, что смогла сбросить 25 килограммов уже в третий раз. Также певица призналась, что в пятый раз возвращается на сцену и планирует взойти на Олимп.

