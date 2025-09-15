Человечество ждут тяжелые времена.

Недавнее "пророческое" заявление российской певицы Аллы Пугачевой о 2027 году - это не про апокалипсис, хотя на самом деле наступает конец старого мира, и действительно будет больно и тяжело. Об этом УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев, сделав соответствующий расклад Таро и объяснив, что могла иметь в виду исполнительница и что ждет человечество и Украину.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

"Слова певицы о "дожить до 2027 года" всколыхнули общественное мнение. Многие начали искать в них скрытый смысл, пророчество или знак судьбы. Но карты раскрывают другую историю. В этом раскладе не чувствуется природного ясновидения или магической силы", - заявил он.

Пророчество на 2027 год: грозит ли человечеству конец света

По словам мольфара, во-первых появляется карта Жрица - символ тайн, женской интуиции, скрытых знаний. Это означает, что Пугачева может быть проводником информации и настроений времени, чем настоящей провидицей, ее слова - резонанс глубинных процессов, а не личные видения.

"В самом центре расклада - Смерть и Башня. Это две мощнейшие силы, которые не спрашивают разрешения и не оставляют пространства для компромиссов. Смерть - завершение старых циклов, отмирание отжившего, глубинная трансформация. Башня - внезапное разрушение систем, структур, иллюзий, падение конструкций, казавшихся незыблемыми. Вместе эти карты рисуют архетип переломного момента: 2027 год - это порог, после которого старый мир больше не будет работать так, как мы привыкли", - предупредил Гордеев.

Он добавил, что эти энергии приносят кризисы, конфликты, катастрофы, но одновременно очищают и открывают двери в другую реальность. Речь идет о глобальном переформатировании политики, экономик, систем власти, ценностей. То, что сегодня кажется незыблемым, в этот период может исчезнуть или радикально измениться.

"Рядом с этими двумя картами предстает Император - символ нового, структурного и ответственного руководства, возникающего после хаоса. Это новые лидеры, готовые выстраивать мир на других принципах, пусть даже через собственные ошибки. Далее идет Колесница - движение вперед, прорыв, скорость событий. Это означает, что мир не застынет в страхе, а ринется в изменения. И завершает расклад Звезда - карта надежды, вдохновения и нового видения", - добавил мольфар.

Он отметил, что эта комбинация говорит: да, будет больно и трудно, но одновременно рождается новый порядок, новое мышление, новые правила. Это уже не застывший мир, а пространство, где формируется другая динамика - эксперименты, поиск, рывок вперед.

Пророчество на 2027 год: что ждет Украину

Говоря о том, что ждет Украину в 2027 году, Макс Гордеев заявил, что Смерть и Башня означают тяжелые испытания, очищение, отказ от старого; Император и Колесница - шанс закрепить субъектность, укрепить государственность, стать весомой частью нового мирового порядка; Звезда - это награда, надежда и возрождение после бури.

"Это означает, что страна проходит через трансформации, но выходит из них сильнее и увереннее. Да, путь будет тернистым: война, экономические вызовы, сложные реформы. Но финал светлее: после разрушительной Башни и суровой Смерти появляется Звезда - предвестник нового рождения", - пояснил мольфар.

Подытоживая, Макс Гордеев подчеркнул, что речь идет о масштабной чистке, которая заставляет человечество избавиться от того, что тянет вниз:

"Поэтому слова Пугачевой о 2027-м - это не точная дата апокалипсиса, а символ переходного периода. Старый мир действительно разрушается, но чтобы дать жизнь новому. Для человечества и для Украины этот процесс болезненный, но финал - позитивный: новый уровень, новая сила, новая роль в мире".

Макс Гордеев в Instagram.

Напомним, на днях Пугачева объяснила свое мрачное "пророчество" 13-летней давности и зловеще указала на 2027 год.

Вас также могут заинтересовать новости: