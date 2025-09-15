Отец сказал ему, что гордится им.

Сын легендарного украинского певца Василия Зинкевича откровенно рассказал, как оказался в рядах Вооруженных сил Украины.

В интервью hromadske военнослужащий признался, что в 2014 году, когда он занимался дизайном и музыкой, агрессия Российской Федерации против Украины пробудила в нем обостренное чувство справедливости. Он начал изучать Устав Вооруженных сил и работать над своей физической формой:

"У брата было свое направление жизни, отношения, женитьба, я свои планы на мобилизацию не афишировал. А потом, как и у многих других украинчиков, эмоция пошла на спад, не знаю, трудно объяснить, но во время АТО я так и не пошел в армию".

Накануне полномасштабного вторжения Василий обсуждал с друзьями возможность начала большой войны и перспективы страны в ней, однако не очень понимал, что происходит.

Видео дня

"Друзья не верили, что может что-то такое начаться. Разве что возобновится горячая фаза на Донбассе, на линии разграничения. Но дальше российская активность не пойдет. И я соглашался с ними", - вспоминает он.

Сын певца признался, что 24 февраля растерялся и не сразу пошел в военкомат. Когда они вместе с братом хотели записаться в подразделения территориальной обороны, те были уже сформированы. Понимая, что должен готовиться к мобилизации, Василий начал заниматься волонтерством и своей физической подготовкой:

"Как человек, далекий от армии, который вообще не имеет специальных навыков, я решил начать с нуля. Стал ездить на тренировки по владению оружием, по такмеду, читал армейский Устав. Старался пошагово втягиваться в военное дело. Потому что я понимал: если я сейчас побегу в военкомат и, условно, через месяц уже буду в поле, от меня толку там будет мало. Поэтому я хотел сначала научиться, а уже потом мобилизоваться".

Зинкевич отметил, что отец не обсуждал с ним мобилизацию, а он сам не хотел его волновать своими намерениями пойти в армию. "Я думаю, что ему не хотелось об этом говорить. А я сам молчал - учитывая его возраст, чтобы не навредить отцовскому здоровью. Я очень переживал, как он воспримет мою мобилизацию по факту. А он сказал: "Я тобой горжусь", - добавил боец.

В 2024 году Василий обратился в рекрутинговый центр Третьей штурмовой бригады, затем - ТЦК и обучение в Десне и на базе бригады. Уже в начале этого года он попал на боевую позицию гранатометчика.

"Я, когда собирался мобилизоваться, чувствовал ответственность и понимал, что надо жертвовать собой, защищать. Понимал, что будет кровь, пот, грязь, тяжелая мужская работа. Были моменты, когда я упрекал себя, что не пришел в армию раньше, потому что ребятам так трудно, а я занимался бог весть чем", - добавил он.

Напомним, ранее в армию мобилизовался сын украинского телеведущего Константина Грубича. Ярослав получил ранение и теперь делится своими воспоминаниями в блоге.

Вас также могут заинтересовать новости: