Прорыв ликвидирован, идет работа по зачистке врага, - генерал Крищенко о ситуации под Покровском

Ситуация под Покровском сейчас стабилизировалась, идет спокойная работа по зачистке врага. Об этом сообщил в интервью воюющий заместитель Кличко генерал Андрей Крищенко, заместитель командира бригады "Рубеж" НГУ, которая ликвидировала прорыв россиян под Покровском.

О "прорыве" россиян под Покровском в прошлом месяце писали все мировые СМИ из-за того, что он произошел накануне встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и диктатора Путина. По мнению многих СМИ, под Покровском решалось будущее всего Донбасса.

"Все видели эти страшные усы, которые были, прорыв, который зафиксировали. Он вызвал достаточно резонансное обсуждение в СМИ. Но через несколько дней это было ликвидировано. Сейчас продолжается оборонительная операция, зачищают их. Но уже все понимают, что острота снята и там идет спокойная работа по уничтожению врагов", - сообщил Андрей Крищенко.

Генерал отметил, что ликвидация прорыва – заслуга не только бригады "Рубеж", но и многих других воинских подразделений.

"Ликвидацией этого прорыва занимались все подразделения, которые были на том направлении. Штурмовые подразделения, подразделения 92 бригады ВСУ, 14 бригады НГУ, много приданных подразделений Сил беспилотных систем", - подчеркнул он.

Крищенко объяснил, что россияне не жалеют людей, но все равно не могут достичь объявленных целей.

"У них не выходит до конца то, что они хотят. Силы обороны достаточно уверенно их уничтожают и у них уже нет тех желаний, как они анонсировали полгода назад. "Мы захватим всю Донецкую область". Не вышло. "Ну, хоть Покровск". Снова не получилось. "Ну, давайте Мирноград". "Ну, хоть село под Мирноградом, поднимем флаги". Тактика россиян обусловлена ​​численным преимуществом. И они, не жалея людей, просто забрасывают ими территорию и пытаются просочиться. Вот на нашем направлении они практически не используют технические средства. Только дроны и пехота сунет, сунет и сунет", - рассказал зам комбрига.

Воюющий заместитель главы КГГА также объяснил, почему такую ​​тактику оккупантов нельзя считать эффективной.

"Насколько действенна такая тактика, мы, в принципе, все видим. Но это очень большие жертвы для такого продвижения. Что мы можем противопоставить этим одичавшим, которые лезут с северо-востока? У нас сохраняется технологическое преимущество, в первую очередь в качестве дронов. Плюс наша пехота более мотивированная – это просто героические люди", – подчеркнул Крищенко.

Как сообщалось, генерал МВД Андрей Крищенко ушел на фронт добровольцем с должности заместителя мэра Киева Виталия Кличко.

Также известно, что в апреле 2014 года во время штурма сепаратистами управления милиции Горловки Крищенко защищал украинский флаг, когда боевики пытались снять его со здания.