Он не раскрывает деталей своей личной жизни.

Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин объяснил, почему оберегает свою личную жизнь от других.

В интервью Алине Доротюк музыкант сказал, что все ответы на вопросы о его личной жизни можно найти в песнях группы, поскольку там он достаточно откровенен и ничего не скрывает.

"Кое-что происходит в моей личной жизни. Но это не то, о чем хотелось бы говорить... А жевать личное, когда ты не являешься образцом идеального человека, когда ты не являешься образцом счастливой семьи, когда не можешь помочь людям... То лучше не говорить, лучше петь", - сказал Харчишин.

На прямой вопрос о том, какие отношения его связывают с журналисткой Яниной Соколовой, музыкант ответил так:

"Какие отношения связывают с Яниной Соколовой? Вчера получил от нее сообщение и вчера дал ответ".

Напомним, слухи о романе между музыкантом и ведущей существуют уже длительное время. В начале года Соколова заявила, что не комментирует личную жизнь, однако призналась, что находится в отношениях.

