Украинские защитники освободили населенный пункт Панковка Донецкой области. Об этом сообщили в телеграм-канале 225-го отдельного штурмового полка.

"В ходе наступательных действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк силами 1-го штурмового батальона "Черный Лебедь", освобожден населенный пункт Панковка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот населенный пункт находится в полосе ответственности 1-го армейского корпуса Национальной гвардии Украины.

В 225-м ОШП также показали, где находится освобожденная Панковка:

Сейчас интенсивно продолжается работа по обороне Купянска Харьковской области. Об этом сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, в краткосрочной перспективе враг не может полностью оккупировать этот населенный пункт.

Тем временем российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Оккупанты сбросили бомбы на дома в Краматорске Донецкой области. Ранения получили 15 человек.

Кроме того, россияне ударили по людям, которые собирали урожай на Сумщине. Ранены 12 человек.

