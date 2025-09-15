Она также потроллила хейтеров, которые пишут о разнице в возрасте с женихом.

Украинская блогерша, победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова поделилась с подписчиками фотографиями из больницы.

Сегодня днем она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки из медицинского учреждения. На одном из них она делает смешные выражение лица, позируя с капельницей в руке. Она пошутила, что уже находится "в возрасте", ссылаясь на комментарии подписчиков о том, что она старше своего жениха:

"Мои забавы в понедельник. Как там пишут в комментариях? У тети уже возраст. Шутки шутками, но если серьезно, то прохожу курс железа".

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Квиткова объявила о помолвке с 23-летним полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

Видео дня

Некоторое время они не афишировали свои чувства, однако после появления сплетен и сообщений о том, что они вместе, начали делиться совместными снимками. Также блогерша публиковала трогательные моменты общения футболиста с ее маленьким сыном.

Вас также могут заинтересовать новости: