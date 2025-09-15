В православный праздник сегодня соблюдают обычай, который по поверьям дарует крепкое здоровье на целый год.

16 сентября в Украине согласно новому календарю православной церкви чтят святую великомученицу Евфимию Всехвальную, почитаемую Божью угодницу. День имеет свои обычаи, приметы и наполнен духовным смыслом. Какие традиции соблюдали наши предки и что за праздник сегодня церковный приходится на эту дату по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

16 сентября (по старому стилю 29 сентября) православные чтят память святой великомученицы Евфимии Всехвальной.

Святая Евфимия жила в II-III веках в Вифинии (древнее государство в Малой Азии). Она была родом из семьи сенатора и исповедовала христианство. Но тогда, в эпоху правления императора Диоклетиана, христиан преследовали.

Как-то правитель города устроил праздник в честь бога Марса, но христиане отказались идти на праздник и вместо этого организовали тайное богослужение. На них донесли и всех схватили, была среди верующих и юная Евфимия. Всех христиан подвергли мучениям, а Евфимию правитель пытался соблазнить и всячески добивался е расположения. Но, когда понял, что усилия тщетны, отправил девушку на пытки: согласно преданию, тогда ангел уберег святую от страданий, даже дикие звери не тронули ее. Однако Евфимия все-таки погибла.

На месте ее погребения позже построили храм, мощи же стали почитать как чудотворные. Известен еще один случай, который произошел в 451 году в Халкидоне. Тогда в храме Евфимии проходил IV Вселенский собор и священники стали спорить касательно природы Иисуса Христа. Тогда предложили свитки с православным и еретическим исповеданиями положить в гробницу мученицы. Через три дня свиток с истинным учением оказался в руках святой, а еретический - у ног, это и подтвердило догмат православной веры о природе Христа.

Святые мощи позже перенесли, сейчас они находятся в Стамбуле, в соборе святого Георгия.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мученицу Севастиану;

мученицу Мелетину;

мучеников Виктора, Сосфена;

преподобного Дорофея, пустынника Египетского;

мученицу Людмилу, княгиню Чешскую;

мучеников Иосифа и Исаака;

святителя Киприана, митрополита Киевского и всей Руси, чудотворца;

икону Богородицы "Призри на смирение".

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 16 сентября церковь вспоминает мученицу Домну Никомидийскую.

О чем просят в молитвах дня, что сегодня нельзя делать

В молитвах к святой Евфимии обращаются с просьбами об исцелении от зубной боли, болезней глаз и о помощи во время засухи.

В народе день прозвали Евфимия Птичья костка, а также Людмилин день, с ним связано множество традиций и поверий. К примеру, в эту дату принято заниматься заготовками: квасить капусту, солить грибы, сушить поздние ягоды и варить из них варенье. Говорят, что именно сегодня квашеная капуста получается особенно вкусной.

Еще одна важная традиция дня - хорошо выкупаться или попариться в бане. Согласно примете, тогда будешь здоров и с деньгами до конца года. Интересное название дня - "Птичья костка" - объясняют тем, что в этот день в старину охотились на птицу или готовили блюда из домашней птицы и по ее косточкам гадали о будущей зиме: жирная кость - к суровым морозам, тонкая - к мягкой зиме и ранней весне.

Церковь в этот день призывает не ссориться, отказаться от сплетен, сквернословия, зависти и жадности. Важно помочь тому, кто просит о помощи.

В народе в Людмилин день есть свои запреты: нельзя лениться и начинать новое дело, не советуют отправляться в дальнюю дорогу или переезжать, а также лучше воздержаться от денежных трат.

Приметы 16 сентября - о чем говорит погода

По приметам дня судят, какой будет осень и зима:

листья пожелтели, но не опали - к затяжной осени;

перелетные птицы еще не улетели - к сухой и долгой осени;

гром гремит - снега зимой будет совсем мало;

белка начала линять сверху вниз - жди зимой много оттепелей.

Также считается, если день выдался теплым и сухим - зима будет поздней и без сильных морозов.

