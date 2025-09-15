Образ певицы вряд ли оставил кого-то равнодушным.

Южнокорейская певица, танцовщица и модель, участница известной группы "Blackpink" Lisa (Лалиса Манобан) посетила церемонию "Эмми-2025" в платье от украинского бренда.

Снимки звезды появились в Instagram-аккаунте бренда высокой моды Lever Couture, основанном украинским дизайнером Лесей Верлингьери. 28-летняя певица, которая сыграла в третьем сезоне сериала "Белый лотос", появилась в розовом платье с отрытыми плечами.

Как известно, Lever Couture получил международную известность благодаря эффектным образам для мировых звезд шоу-бизнеса, в частности Бейонсе, Леди Гаги, Кэти Перри, Дженнифер Лопес и Рианны. Одежда бренда часто появляется на красных дорожках, а также в клипах и фотосессиях.

Эмми-2025

77-я церемония вручения Emmy Awards состоялась 14 сентября 2025 года в театре Peacock в Лос-Анджелесе и стала одним из самых громких событий телесезона. Награды отмечали лучшие достижения в мире телевидения за период с 1 июня 2024 по 31 мая 2025 года.

Главным триумфатором вечера стал "Питт", который получил награду как "Лучший драматический сериал". В комедийном жанре победа "Киностудия", а звание "Лучшей ограниченной или антологической серии" досталось проекту "Переходный возраст".

Среди актерских наград в драматических категориях отличились Ноа Уайл за роль в "Питт" и Брит Ловер за работу в "Разделение". Второплановые награды получили Трамелл Тилман ("Разделение") и Кэтрин ЛаНаса ("Питт").

