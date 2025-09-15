Его объявил в розыск Интерпол.

14 сентября в аэропорту Батуми грузинские правоохранители арестовали 35-летнего Саймона Левиева, известного как "Аферист из Tinder".

Мужчина, чье настоящее имя Шимон Иегуда Хаюта и который родился в Бней-Браке (Израиль), стал печально известным благодаря документальному фильму Netflix о его мошеннических схемах. Как передает The Jerusalem Post, причины задержания остаются неизвестными даже его адвокату:

"Я говорил с ним после ареста, но мы до сих пор не понимаем, в чем дело. Он свободно путешествовал по миру без каких-либо ограничений".

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили Радио Свобода, что иностранец находился в розыске по "красному циркуляру" Интерпола. Речь идет об официальном запросе, который рассылается во все страны-члены Интерпола, с просьбой найти и временно задержать человека, которого разыскивают в связи с уголовным производством или исполнением приговора.

Аферист из Tinder

Саймон Левиев получил мировую известность под прозвищем "Аферист из Tinder" после выхода одноименного документального фильма Netflix в 2022 году. В ленте рассказывается, как он в течение нескольких лет выдавал себя за наследника алмазной империи Левиевых, создавая впечатление чрезвычайно состоятельного человека.

Он демонстрировал женщинам роскошный образ жизни, чтобы завоевать их доверие. После этого Левиев убеждал своих жертв пересылать ему крупные суммы денег, обычно прикрываясь историями об угрозе жизни или срочной финансовой опасности. По данным следствия, он обманул нескольких женщин на сотни тысяч долларов.

Против Левиева неоднократно подавали иски: в 2022 году он получил новые обвинения от знакомой, которая утверждала, что одолжила ему крупную сумму, которую он так и не вернул, а в 2024-м родственники израильского бизнесмена Льва Левиева подали уголовную жалобу, обвинив мошенника в порче репутации, поскольку тот годами выдавал себя за члена их семьи.

