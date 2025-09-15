Попытка НАТО защитить свою восточную границу может превратить Украину в ничейную землю.

Реакция НАТО на провокационные вторжения российских беспилотников на территорию Польши и Румынии, заключающаяся в развертывании военной техники вдоль восточного фланга, может даже устроить российского диктатора Владимира Путина. Об этом в колонке для The Independent написал директор Института кризисных исследований из Оксфорда Марк Алмонд.

Он напомнил, что в ответ на провокации России с использованием беспилотников была начата операция "Восточный страж". В рамках операции вдоль границы НАТО с Беларусью, Россией и Украиной развернуто оборудование для сдерживания потенциальной российской агрессии.

Он пишет, что пока непонятно, как именно НАТО будет действовать в будущем.

"Много говорится о новых красных линиях, которые должны сдержать российскую агрессию. Но всем известно, что линии, нарисованные на песке, имеют свойство исчезать - особенно те, что нарисованы Путиным", - написал он.

Алмонд напомнил, что 13 лет назад во время событий в Сирии президент США Барак Обама провел красную линию, угрожая "суровыми", но неконкретными последствиями, если режим Асада применит химическое или биологическое оружие.

"Когда это произошло, Америка и ее союзники отступили, полагаясь на Россию, которая должна была разрядить кризис, организовав вывоз запасов оружия массового уничтожения Сирии из страны, но оставив Асада у власти до декабря прошлого года", - добавил он.

По мнению эксперта, на этот раз, учитывая угрозу для Польши и Румынии, НАТО, вероятно, готовится подкрепить свои решительные заявления о красной линии действиями. Он прогнозирует, что НАТО больше не будет закрывать глаза на беспилотники или крылатые ракеты, которые пересекут границы границы Альянса. Или же будут предупредительные сбития потенциальных угроз, приближающихся к ним через государства, которые не входят в НАТО, такие как Украина или Беларусь, или, в случае Румынии, через Черное море. Он добавил, что такие, более жесткие действия, успокоит восточных членов Альянса после "трех с половиной лет осторожности и воздержания от провокаций".

"Но, как ни странно, Путин может на самом деле приветствовать проведение толстой красной линии вдоль восточного фланга НАТО. Победа над Украиной остается приоритетом Кремля. Ослабление морального духа украинцев, как гражданских, так и военных, является ключевым для шансов России достичь своих целей, особенно стратегического минимума - установления твердого контроля над Украиной к востоку от Днепра. Ирония усиления позиции НАТО вдоль своей границы заключается в том, что это устраняет любую двусмысленность относительно того, где находится Украина: в ничейной земле", - написал аналитик.

Он пояснил, что "четкая красная линия на западной границе Украины может вызвать ощущение покинутости внутри Украины". Ситуацию он сравнил с событиями Испанской Республики в 1930-х годах: и тогдашняя Испания, и современная Украина обороняются против более сильного врага, поддержанного иностранными государствами (тогда Германией и Италией, а сейчас Китаем и Ираном). А упорное сопротивление подкрепляет надежду, что успехи войск приведут к "вмешательству западных демократий, которые решат исход битвы".

"Красная линия может стать для украинцев ударом в спину - ощущением, что Запад будет субсидировать их, чтобы они воевали и погибали, но не чтобы они победили. Ослабление военной и экономической мощи России с помощью опосредованной войны может иметь смысл в Вашингтоне", - написал он.

Однако, какую бы "красную линию" не провели в НАТО и где бы она не находилась на карте, ее нужно полностью поддерживать, пишет эксперт. Он предупреждает, что если Путин сможет ее проверить и обнаружит ее недостаточность, то "ситуация станет гораздо хуже, чем та, в которой сейчас находится НАТО на своем восточном фронте".

Напомним, что Польше предлагали сбивать дроны еще на территории Украины. По мнению аналитиков, это возможно, но надо будет согласовать ряд вопросов. В частности, устранить риск дружественного огня.

В ISW объясняли, что Россия изучает реакцию НАТО на провокацию с дронами в Польше и Румынии, чтобы использовать это в будущем во время возможного конфликта.

